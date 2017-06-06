Правки сайта на OcStore

Привет всем! у меня есть две задачи. ВНИАМАНИЕ сайт PHP , старый самопис Ruscalifornia.com ему лет 10, перед ответом будте уверенны что сможете в нем разобраться. Все указанные изменения ниже - происходят в коде. 1.- [url=http://joxi.ru/Grqx0VocpV4VAz]http://joxi.ru/Grqx0VocpV4VAz - Поменять логотип ...
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