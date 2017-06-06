Доработка сущ. вёрстки + сверстать 2 похожие страницы

Есть вёрстка, надо доработать адаптацию и сверстать 2 страницы + страницу ошибки ( отдельной страницей не считаю, так как там надо будет просто создать копию существующей, всё лишнее убрать и пустить текстовый блок посередине).

Вёрстка закинута на хостинг, ссылка в ТЗ. Вёрстку вышлю архивом исполнителю.

Для верстальщика, с которым сработаемся, будут ещё проекты.

Оплата поэтапно либо в конце