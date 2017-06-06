На сайте поменять картинку и добавить текст

Привет всем! у меня есть две задачи.

ВНИАМАНИЕ сайт PHP , старый самопис Ruscalifornia.com ему лет 10, перед ответом будте уверенны что сможете в нем разобраться. Все указанные изменения ниже - происходят в коде.

1.- http://joxi.ru/Grqx0VocpV4VAz - Поменять логотип Факта на логоти Калейдоскопа (картинку вышлю)

2. http://www.ruscalifornia.com/factmagazine/ на странице находятся старые выпуски журнала Факт, нам нужно на эту же страницу добавить еще журнал Калейдоскоп, со старыми выпусками в формате ПДФ.

Прошу цена и сроки в студию