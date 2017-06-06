На сайте поменять картинку и добавить текст

HTML-версткаЗакрыт11 заявок181 просмотр
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Привет  всем! у меня есть две задачи. 

ВНИАМАНИЕ сайт PHP , старый самопис Ruscalifornia.com  ему лет 10, перед ответом будте уверенны что  сможете в нем разобраться. Все указанные изменения ниже - происходят в коде.

1.- http://joxi.ru/Grqx0VocpV4VAz -  Поменять логотип Факта на логоти Калейдоскопа (картинку вышлю) 

2. http://www.ruscalifornia.com/factmagazine/ на странице находятся старые выпуски журнала Факт, нам нужно на эту же страницу добавить еще журнал Калейдоскоп, со старыми выпусками в формате ПДФ.

Прошу цена и сроки в студию

7 лет назад
Infata
81 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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