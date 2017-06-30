Сверстать лендинг с psd макета

HTML-версткаЗавершен41 заявка473 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо сверстать лендинг с psd макета. jpeg для ознакомления https://www.dropbox.com/s/ymdohv73tna3k2s/index3.jpg?dl=0. Не бутстрап.

Кто готов взяться за работу укажите:

1) Срок выполнения

2) Стоимость

3) Необходимая предоплата

7 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$65
3 дня
Судя по всем отзывам Михаил исполняет работу качественно и в срок, но лично у меня с ним возникли трудности. По порядку: 1) Михаил взялся за работу 7-ого июня. Сказал, что сделает 12-ого июня. В итоге работу получил только 19-ого июня. 2) Коммуникация страдает. Отвечал через сервис 1-2 раза в день. Не выходил на связь сутки и более в рабочие дни после дэдлайна. 3) Из переписки сложилось впечатление, что Михаил на владеет php и javascript, а пользуется уже готовыми скриптами и виджетами (это не возбраняется, но необходимо обладать навыками редактирования скриптов под определенную задачу) из-за чего возникла заминка с формой обратной связи. Отзыв оставил положительный т.к. считаю, что задержки связаны с какой-то форс-мажорной ситуацией.
Понятное тз, своевременная оплата, адекватная реакция на вынужденную задержку.
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