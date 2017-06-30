Сверстать лендинг с psd макета

Судя по всем отзывам Михаил исполняет работу качественно и в срок, но лично у меня с ним возникли трудности. По порядку: 1) Михаил взялся за работу 7-ого июня. Сказал, что сделает 12-ого июня. В итоге работу получил только 19-ого июня. 2) Коммуникация страдает. Отвечал через сервис 1-2 раза в день. Не выходил на связь сутки и более в рабочие дни после дэдлайна. 3) Из переписки сложилось впечатление, что Михаил на владеет php и javascript, а пользуется уже готовыми скриптами и виджетами (это не возбраняется, но необходимо обладать навыками редактирования скриптов под определенную задачу) из-за чего возникла заминка с формой обратной связи. Отзыв оставил положительный т.к. считаю, что задержки связаны с какой-то форс-мажорной ситуацией.