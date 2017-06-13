Адаптивная вёрстка лендинга

Необходимо сверстать лендинг

Тема: Кухни на заказ

Обязательно кросбраузерно.

Обязательно мобильная и планшетная версия.

Скорость загрузки не менее 70-75 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Дизайн и ТЗ пришлю кандидатам которых выберу. Прикрепляйте примеры своих работ.

Вкратце:

1. Около 10 блоков

2. Присутствуют галерея с модальными окнами типа таких

https://yadi.sk/i/V7F7xw283JmqwQ Они тоже должны быть адаптивными к

мобильным и планшетам и желательно сделать их на FancyBox, но не обязательно (предложите варианты).

3. Один из блоков - калькулятор, примерно такой http://verona-kuhni.ru/online_raschet

Сроки не более недели, а лучше меньше.