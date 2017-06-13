Адаптивная вёрстка лендинга

Есть вёрстка, надо доработать адаптацию и сверстать 2 страницы + страницу ошибки ( отдельной страницей не считаю, так как там надо будет просто создать копию существующей, всё лишнее убрать и пустить текстовый блок посередине). Вёрстка закинута ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать лендинг
Тема: Кухни на заказ
Обязательно кросбраузерно.
Обязательно мобильная и планшетная версия.
Скорость загрузки не менее 70-75 по сервису
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Дизайн и ТЗ пришлю кандидатам которых выберу. Прикрепляйте примеры своих работ.
Вкратце:
1. Около 10 блоков
2. Присутствуют галерея с модальными окнами типа таких
https://yadi.sk/i/V7F7xw283JmqwQ Они тоже должны быть адаптивными к
мобильным и планшетам и желательно сделать их на FancyBox, но не обязательно (предложите варианты).
3. Один из блоков - калькулятор, примерно такой http://verona-kuhni.ru/online_raschet
Сроки не более недели, а лучше меньше.
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