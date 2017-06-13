Адаптивная вёрстка лендинга

HTML-версткаЗавершен17 заявок301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать лендинг

Тема: Кухни на заказ

Обязательно кросбраузерно.

Обязательно мобильная и планшетная версия.

Скорость загрузки не менее 70-75 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Дизайн и ТЗ пришлю кандидатам которых выберу. Прикрепляйте примеры своих работ.

Вкратце:

1. Около 10 блоков

2. Присутствуют галерея с модальными окнами типа таких

https://yadi.sk/i/V7F7xw283JmqwQ  Они тоже должны быть адаптивными к

мобильным и планшетам и желательно сделать их на FancyBox, но не обязательно (предложите варианты).

3. Один из блоков - калькулятор, примерно такой http://verona-kuhni.ru/online_raschet

Сроки не более недели, а лучше меньше.

7 лет назад
ppchelp
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
babasik
Максим 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$120
4 дня
Очень доволен сотрудничеством с Максимом! 1. Взялся за работу без чёткого ТЗ. 2. Всегда был на связи. 3. Понимал с полуслова чего я хочу. 4. Все мои хотелки делались на лету. 5. Были сжатые сроки, но Максим всё сделал чётко и и срок. 6. Весь задуманный мной функционал на лендинге работает. 7. Лендинг полностью адаптирован к мобильным и планшетам Впереди у меня ещё несколько проектов и я уже знаю к кому я обращусь! Всем рекомендую Максима к сотрудничеству.
Отличный заказчик с очень интересным проектом! Все понравилось: постоянно на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Работать одно удовольствие! Всем рекомендую к сотрудничеству и жду новых проектов!
  • Похожие заказы

  • Доработка сущ. вёрстки + сверстать 2 похожие страницы

    Есть вёрстка, надо доработать адаптацию и сверстать 2 страницы + страницу ошибки ( отдельной страницей не считаю, так как там надо  будет просто создать копию существующей, всё лишнее убрать и пустить текстовый блок посередине).  Вёрстка закинута ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте!Требуется доработка существующего сайта. Сайт сделан на Joomla. Срок выполнения: 2-3 дня.Успешный опыт работы с Joomla ОБЯЗАТЕЛЕН!Подходящим откликнувшимся кандидатам будет выслана подробная информация и ТЗ.

    Верстка сайта
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести правки css

    В проекте нужно  внести несколько (3) правок css  Желательно сегодня. Формат работы: - выходим в скайп, смотрим страницы - говорите какие стили где поправить - вношу, проверяем

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать 10-12 страниц

    Здравствуйте. Нужно сверстать 10-12 страниц сайта.  Верстка должна быть адаптивная - есть 3 вариации дизайна: для ПК для планшета для мобилы. Интересуют цены и сроки. После верстки буду заказывать натяжку на друпал, поэтому, если вы сможете после верстки еще и натянуть, ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $26

    Необходимо сверстать лендинг Сроки – до 09.00 15 июня 2017 года  Стоимость - 1500 RUR Сайт на WordPress. Обязательно кроссбраузерно. Адаптивная верстка. Установка кода Google Tag Manager согласно ТЗ. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Зеленая зона в тестах Google Корректный сниппет Настройка ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать правки в готовой верстке

    Сделать простые правки в готовой верстке. Со списком правок можно ознакомиться тут:  https://docs.google.com/presentation/d/1TrnFoEjDY16wi2DTrxw_8CwhCbQHZ4msnxF7IjYMmaY/edit?usp=sharing Подключиться к верстке надо будет по SFTP (SSH)  Указывайте в заявке СРОК и СТОИМОСТЬ

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать продающий лендинг

    Сверстать продающий лендинг, адаптивный, желательно на вордпресе, есть готовый лендинг (как базовый для понимания примерной структуры) но он нам не нравится! http://pan-sev.ru/razmestim2.html

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сверстать лендинг

    Задание нужно выполнить до 10.06.2017 Стоимость - 2000 руб. Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах. Кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ При отписке на проект прикрепляйте пож-та Ваши работы в данной тематике. Все детали обсудим с кандитами.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • PSD в одну страницу WP

    Добрый день! Необходимо сверстать страницу PSD в страницу WP Ссылка страницы http://rembudteremki.com.ua/light_4/shop/ макет во вложении (PSD - вышлю почтой)

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад