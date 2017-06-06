Поправить стили в меню WP сайта

Здравствуйте. Нужно сверстать 10-12 страниц сайта. Верстка должна быть адаптивная - есть 3 вариации дизайна: для ПК для планшета для мобилы. Интересуют цены и сроки. После верстки буду заказывать натяжку на друпал, поэтому, если вы сможете после верстки еще и натянуть, ...