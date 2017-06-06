Бэкенд на 1С-Битрикс

HTML-версткаЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Необходимо сделать готовый по дизайну сайт на Битриксе.  

http://aqua.dev.tdsgn.ru/frontend/index.html

login/pwd – mailtdsgn.ru  

Кратко ТЗ:  

1) Разделы Контакты, О компании, Информация – статичные страницы.  

2) Раздел Квартиры.  

- рабочие фильтры  

- кнопка Подробнее направляет в карточку квартиры с подробной информацией  

- со страницы с подробной информацией необходима возможность выгрузить информацию в PDF  

- в правом верхнем углу стрелки перелистывают страницы с квартирами, крестик возвращает в меню карточек  

3) Раздел Прогресс строительства.  

- на таймлайне добавляются фото с описанием, либо просто короткое описание совершенных работ.  

4) Новости, Акции – виден список всех новостей или акций, по клику на карточку новости – переходим на её страницу в подробном формате. Кнопка К списку новостей/Акций, соответственно, возвращает нас на предыдущую страницу.  

5) Форма Заказать звонок/Оставить заявку/Свяжитесь со мной (Левое меню, Кнопка на карточке квартиры, раздел Подробнее) – стандартная, отправляет данные, введенные пользователем на Email администратора.

7 лет назад
Studio_T
22 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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