Бэкенд на 1С-Битрикс

Необходимо сделать готовый по дизайну сайт на Битриксе.

http://aqua.dev.tdsgn.ru/frontend/index.html

login/pwd – mailtdsgn.ru

Кратко ТЗ:

1) Разделы Контакты, О компании, Информация – статичные страницы.

2) Раздел Квартиры.

- рабочие фильтры

- кнопка Подробнее направляет в карточку квартиры с подробной информацией

- со страницы с подробной информацией необходима возможность выгрузить информацию в PDF

- в правом верхнем углу стрелки перелистывают страницы с квартирами, крестик возвращает в меню карточек

3) Раздел Прогресс строительства.

- на таймлайне добавляются фото с описанием, либо просто короткое описание совершенных работ.

4) Новости, Акции – виден список всех новостей или акций, по клику на карточку новости – переходим на её страницу в подробном формате. Кнопка К списку новостей/Акций, соответственно, возвращает нас на предыдущую страницу.

5) Форма Заказать звонок/Оставить заявку/Свяжитесь со мной (Левое меню, Кнопка на карточке квартиры, раздел Подробнее) – стандартная, отправляет данные, введенные пользователем на Email администратора.