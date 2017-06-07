Верстка маленькой страницы

Основной сайт http://mimimi-konvert.ru/ Страница для верстки - джепег во вложении. Верстка нужна качественная + нужен адаптив, внешний вид по вашему усмотрению Исполнителю -- хорошие исходники в psd с комментариями дизайнера. Дизайнер на связи, если нужно. Страница нужна в пятницу.
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Здравствуйте. Надо сверстать очень маленькую страницу адаптивно. Шапка, карта, подвал - уже все готово. Только контентную область. Часа за 2-3. 500 рублей. Работа очень легкая
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