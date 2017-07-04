Верстка страницы

HTML-версткаЗавершен7 заявок248 просмотров
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Добрый день!

Нужно презентацию пдф https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVFVtYnQ5bGwtOXc/view?usp=sharing  сверстать на сайте, со всем содержимым. И адаптировать под мобильные устройства. 

Сайт на WP

Пишите, пожалуйста,  цены и сроки. Спасибо! 

7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
vitalik-it
Виталий 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Все было сделано оперативно. Спасибо!
Понравилось работать с Натальей. Проект интересный. Быстрая оплата. Все время на связи. Рекомендую!
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