Верстка страницы

Добрый день!

Нужно презентацию пдф https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVFVtYnQ5bGwtOXc/view?usp=sharing сверстать на сайте, со всем содержимым. И адаптировать под мобильные устройства.

Сайт на WP

Пишите, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо!