Нужен опытный верстальщик.

Берем сайт [url=http://fundacjakghm.pl/]https://goo.gl/Q29g9I[/url] 1. Меняем логотип, пришлем отдельно. 2. Оставляем только страницы Strona główna, O fundacji меняем на О нас (без выпадающего списка), Kontakt 3. На главной все оставляем как есть, кроме лого 4. На странице "О Нас" оставляем только ...