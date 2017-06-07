Скопировать

Берем сайт https://goo.gl/Q29g9I

1. Меняем логотип, пришлем отдельно.

2. Оставляем только страницы Strona główna, O fundacji меняем на О нас (без выпадающего списка), Kontakt

3. На главной все оставляем как есть, кроме лого

4. На странице "О Нас" оставляем только часть до конца текстового блока "О нас", до того момента когда начинает идти "Historia". Удаляем все до момента пока не начнется контактная информация, она же футер. (коричневый и зеленый прямоугольники).

5. Контакт оставляем все как есть. Мы сами поправим текст.

Все.

Оставляйте предложения по цене и времени.

Работы на 30 минут.