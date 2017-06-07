Скопировать

Основной сайт http://mimimi-konvert.ru/ Страница для верстки - джепег во вложении. Верстка нужна качественная + нужен адаптив, внешний вид по вашему усмотрению Исполнителю -- хорошие исходники в psd с комментариями дизайнера. Дизайнер на связи, если нужно. Страница нужна в пятницу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Берем сайт https://goo.gl/Q29g9I
1. Меняем логотип, пришлем отдельно.
2. Оставляем только страницы Strona główna, O fundacji меняем на О нас (без выпадающего списка), Kontakt
3. На главной все оставляем как есть, кроме лого
4. На странице "О Нас" оставляем только часть до конца текстового блока "О нас", до того момента когда начинает идти "Historia". Удаляем все до момента пока не начнется контактная информация, она же футер. (коричневый и зеленый прямоугольники).
5. Контакт оставляем все как есть. Мы сами поправим текст.
Все.
Оставляйте предложения по цене и времени.
Работы на 30 минут.
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