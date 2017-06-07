Скопировать

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HTML-версткаЗавершен8 заявок169 просмотров
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Берем сайт https://goo.gl/Q29g9I

1. Меняем логотип, пришлем отдельно.

2. Оставляем только страницы Strona główna, O fundacji меняем на О нас (без выпадающего списка), Kontakt

3. На главной все оставляем как есть, кроме лого

4. На странице "О Нас" оставляем только часть до конца текстового блока "О нас", до того момента когда начинает идти "Historia". Удаляем все до момента пока не начнется контактная информация, она же футер. (коричневый и зеленый прямоугольники).

5. Контакт оставляем все как есть. Мы сами поправим текст.

Все.

Оставляйте предложения по цене и времени.

Работы на 30 минут.

7 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
$10
1 день
Все прошло хорошо. Человек знает дело. Мои наилучшие рекомендации!
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