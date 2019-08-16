Работаю с Фёдором в первый раз, но после данного проекта очень надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Интересный проект, достойная и своевременная оплата, подробно расписанное ТЗ, постоянно на связи в мессенджерах и на телефоне и всегда детально отвечает на вопросы-уточнения. Только лишь положительные эмоции от сотрудничества над проектом. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!