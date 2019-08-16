Розробка сучасних адаптивни сайтів на CMS - WordPress, OpenCart
Привіт, моє ім'я Віталій, я FullStack WEB developer, досвід WEB розробки з 2010 року.
Займаюся:
- Версткою WEB-сайтів (frontend-розробкою HTML5, CSS3, JavaScript);
- посадкою верстки на CMS Wordpress, OpenCart;
- BackEnd розробка PHP+MySQL;
- Верстка email-розсилок.
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ТОП-50— Тестирование сайтов
Портфолио
- Розробка сайту мережі Медичних Центрів в Україні88 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Дай Бог здоровья и счастья этому человеку. Будем и дальше с Виталием работать, всё отлично, благодарим за работу Виталия !!! Вперёд к тотальной цифровизации, Ура!
Ответный отзыв
Работаю с Фёдором в первый раз, но после данного проекта очень надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Интересный проект, достойная и своевременная оплата, подробно расписанное ТЗ, постоянно на связи в мессенджерах и на телефоне и всегда детально отвечает на вопросы-уточнения. Только лишь положительные эмоции от сотрудничества над проектом. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
6 лет назад
Спасибо работа выполнена на все 100%
Ответный отзыв
Игорь отличный заказчик. Работал с ним и раньше, всегда четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!!!
$10
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Всё сделано быстро и чётко!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, в процессе работы всегда на связи, моментальная оплата, приятно работать с профессионалом! Рекомендую Олега как отличного заказчика.
$10
10 баллов
6 лет назад
Все быстро и по делу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая формулировка ТЗ. Своевременная оплата. Постоянно на связи. Рекомендую!!!
$50
10 баллов
6 лет назад
Joomla
Виталий отлично справился с задачей. Верстка была сделана согласно дизайну и адаптирована для мобильных устройств. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Валерий, спасибо за заказ.
HTML-верстка
6 отзывов
$12/час
от $50от 1 дня
#519
Веб-программирование
3 отзыва
$15/час
от $200от 2 дней
#688
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$15/час
от $75от 1 дня
#351
Тестирование сайтов
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#46
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $1000от 20 дней
#1061
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $800от 7 дней
#1847