Сверстать под джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок204 просмотра

Сверстать и добавить новый шаблон карточки товара, на сайт на джумле.

Joomla
6 лет назад
valera-afan
Валерий 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Виталий отлично справился с задачей. Верстка была сделана согласно дизайну и адаптирована для мобильных устройств. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Валерий, спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад