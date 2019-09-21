Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок439 просмотров

Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон 

Я выберу шаблон его вам нужно будет установить на хостинг, под нас немного доработать, имею ввиду прописать нужные категории страниц, заполнить контентом, контент я предоставлю.

Сайт нужно для государственной организации (если точнее то для одного маленького городка 

Пишите цену и сроки 

Сделать нужно красивый аккуратный сайт

WordPress
6 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$60
3 дня
Реализовано в лучшем виде.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад