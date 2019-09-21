Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон

Я выберу шаблон его вам нужно будет установить на хостинг, под нас немного доработать, имею ввиду прописать нужные категории страниц, заполнить контентом, контент я предоставлю.

Сайт нужно для государственной организации (если точнее то для одного маленького городка

Пишите цену и сроки

Сделать нужно красивый аккуратный сайт