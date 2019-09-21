Необходимо сверстать лендинг. Есть PSD файл с дизайном Сроки: до 08.02 , 15-00 мск Стоимость - 1800 руб Кроссбраузерная/ адаптивная вёрстка Так же необходимо сделать, чтобы ...
Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон)
Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон
Я выберу шаблон его вам нужно будет установить на хостинг, под нас немного доработать, имею ввиду прописать нужные категории страниц, заполнить контентом, контент я предоставлю.
Сайт нужно для государственной организации (если точнее то для одного маленького городка
Пишите цену и сроки
Сделать нужно красивый аккуратный сайт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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