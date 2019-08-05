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Верстка на Wordpress
Всем привет!
Есть макет дизайна на Figma
Нужно сверстать на Wordpress
Сроки сжатые, напишите те, кто может оперативно приступить к задаче.
И примерный диапазон цен на выполнение задачи укажите, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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