Верстка на Wordpress

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Закрыт24 заявки538 просмотров

Всем привет!

Есть макет дизайна на Figma

Нужно сверстать на Wordpress

Сроки сжатые, напишите те, кто может оперативно приступить к задаче.

И примерный диапазон цен на выполнение задачи укажите, пожалуйста.

FigmaWordPress
6 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров