Сверстать лендинг и натянуть на CMS WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок242 просмотра

Здравствуйте! Необходимо адаптивно сверстать дизайн и сделать натяжку на CMS Wordpress. Нельзя использовать различные

конструкторы шаблонов Worpress и плагины-визуальные редакторы, нужна

чистая верстка с использованием стандартного функционала движка. Также необходимо сделать простейший калькулятор для формы заявки. Заявки отправлять на mail и sms через плагин Callme или аналогичный. Сроки: 7 дней. Скрин-шоты макетов в приложении.

Пожелания к верстке:

  • Bootstrap 4
  • CSS
  • JS
BootstrapCSSJavaScriptWordPress
6 лет назад
Icomm
Артур 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$150
6 дней
Escrow
Всё отлично!
Спасибо за проект, был очень рад поработать с Артуром, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад