Есть верстка. Нужно натянуть на страницу checkout. Работает через ajax. Подробности в файлу
Доработка сайта для компании Технические фильтрующие материалы
Добрый день. Меня зовут Алина, я менеджер компании Технические фильтрующие материалы. У нас есть сайт, в котором большая часть полей, кнопок и функций неактивна. Скажите пожалуйста, могли бы вы помочь с этим ,сколько бы это заняло часов и какая стоимость. Заранее спасибо.
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