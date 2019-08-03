Доработка сайта для компании Технические фильтрующие материалы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок288 просмотров

Добрый день. Меня зовут Алина, я менеджер компании Технические фильтрующие материалы. У нас есть сайт, в котором большая часть полей, кнопок и функций неактивна. Скажите пожалуйста, могли бы вы помочь с этим ,сколько бы это заняло часов и какая стоимость. Заранее спасибо. 

6 лет назад
alinamanzhos
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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