Доработка сайта для компании Технические фильтрующие материалы

Добрый день. Меня зовут Алина, я менеджер компании Технические фильтрующие материалы. У нас есть сайт, в котором большая часть полей, кнопок и функций неактивна. Скажите пожалуйста, могли бы вы помочь с этим ,сколько бы это заняло часов и какая стоимость. Заранее спасибо.