Страница checkout Woocommerce

Первый опыт сотрудничества на сервисе и не совсем удачный, к сожалению. По порядку: 1. Задача поставлена обобщенно, без деталей. Не уточнили конкретные пожелания по работе, которые принципиально возникли по ходу. Была только ссылка на страницу, которую надо посадить на движок и все. Из-за этого я неправильно оценил время на разработку. 2. Оплата произведена вовремя 3. Коммуникация - человек постоянно пытается рассказать, как делать, вплоть до того, что чуть ли не под диктовку код надо писать. напрашивается вопрос - почему сами не сделаете? В итоге, из-за неправильного определения времени я не успел выполнить заказ. Поэтому он был отменён.