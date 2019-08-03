Страница checkout Woocommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок374 просмотра

Есть верстка. Нужно натянуть на страницу checkout. Работает через ajax. Подробности в файлу

AJAXWooCommerce
6 лет назад
dusmatov
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mediol-studio
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Не смог выполнить задачу. Ведь спрашивал несколько раз.
Первый опыт сотрудничества на сервисе и не совсем удачный, к сожалению. По порядку: 1. Задача поставлена обобщенно, без деталей. Не уточнили конкретные пожелания по работе, которые принципиально возникли по ходу. Была только ссылка на страницу, которую надо посадить на движок и все. Из-за этого я неправильно оценил время на разработку. 2. Оплата произведена вовремя 3. Коммуникация - человек постоянно пытается рассказать, как делать, вплоть до того, что чуть ли не под диктовку код надо писать. напрашивается вопрос - почему сами не сделаете? В итоге, из-за неправильного определения времени я не успел выполнить заказ. Поэтому он был отменён.

Заявки фрилансеров

mediol-studio
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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