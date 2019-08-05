Разместить в шапке сайта на опенкарте контактные данные

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок224 просмотра

В шапке сайта на опенкарте (Версия ocStore 2.1.0.2.1) нужно разместить контактные данные, режим работы, изменить отображение корзины.

Нужна кроссбраузерность и нужно чтобы это все было видно аккуратно с телефонов и планшетов.

ocStoreOpencart
6 лет назад
Tired
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
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Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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