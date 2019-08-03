Сделать модификации в шаблоне OpenСart 3.0.3.1

Шаблон адаптивный, с bootstrap и twig. Сайт – netbusi.ru.

В шапке шаблона:

1. Поднять в самую верхнюю строку (там, где стоит Личный кабинет) между Сравнение и Личный кабинет поля для поиска (см. файл «Шапка»).

2. Строкой ниже - вставить и активировать лого OpenCart.

3. Правее лого – вставить текст в 2 строки(подобрать красивый шрифт синего цвета):

- Продажи в интернете

- netbusi.ru (выравнивание по центру строки)

4. Правее - в 4 строки – активировать номера телефонов:

- +7 (999) 999-99-99

- 8 (800) 888-88-88

Мы работаем каждый день

08:00 – 20:00

Номера оранжевого цвета, bold, размер шрифта подобрать такой, чтобы номера были заметны и органично

вписывались в шапку.

Можно сделать в 2 строки - в одной номера, в другой - текст. Красиво выравнять.

5. Правее - активировать и вставить оранжевую кнопку«Обратный звонок». Проверить, работает ли.

6. В самой правой части этой строки – корзина (поднять её с нижележащей строки).

7. Проверить, что ничего не съехало в мобильном варианте.

8. Показать на скриншотах и/или добавить описание сделанных изменений, как в админке, так и в файлах шаблона по пунктам задания. Если изменения состоят из нескольких шагов, показать все.

Время исполнения можно согласовать, но желательно не больше 24 часов.