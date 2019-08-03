Интересует адаптивная верстка из готового psd макета. Кол-во страниц не больше 12. Движок сайта CMS hscript шаблонизатор Smarty. 1. Адаптивный дизайн ; 2. Кроссбраузерное отображение; 3. Присутствует мультиязычность; 4. Страницы ...
Сделать модификации в шаблоне OpenСart 3.0.3.1
Шаблон адаптивный, с bootstrap и twig. Сайт – netbusi.ru.
В шапке шаблона:
1. Поднять в самую верхнюю строку (там, где стоит Личный кабинет) между Сравнение и Личный кабинет поля для поиска (см. файл «Шапка»).
2. Строкой ниже - вставить и активировать лого OpenCart.
3. Правее лого – вставить текст в 2 строки(подобрать красивый шрифт синего цвета):
- Продажи в интернете
- netbusi.ru (выравнивание по центру строки)
4. Правее - в 4 строки – активировать номера телефонов:
- +7 (999) 999-99-99
- 8 (800) 888-88-88
Мы работаем каждый день
08:00 – 20:00
Номера оранжевого цвета, bold, размер шрифта подобрать такой, чтобы номера были заметны и органично
вписывались в шапку.
Можно сделать в 2 строки - в одной номера, в другой - текст. Красиво выравнять.
5. Правее - активировать и вставить оранжевую кнопку«Обратный звонок». Проверить, работает ли.
6. В самой правой части этой строки – корзина (поднять её с нижележащей строки).
7. Проверить, что ничего не съехало в мобильном варианте.
8. Показать на скриншотах и/или добавить описание сделанных изменений, как в админке, так и в файлах шаблона по пунктам задания. Если изменения состоят из нескольких шагов, показать все.
Время исполнения можно согласовать, но желательно не больше 24 часов.
Заявки фрилансеров
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