Сделать модификации в шаблоне OpenСart 3.0.3.1

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки191 просмотр

Шаблон адаптивный, с bootstrap и twig. Сайт – netbusi.ru.

В шапке шаблона:

1.      Поднять в самую верхнюю строку (там, где стоит Личный кабинет) между Сравнение и Личный кабинет поля для поиска (см. файл «Шапка»).

2.      Строкой ниже - вставить и активировать лого OpenCart.

3.      Правее лого – вставить текст в 2 строки(подобрать красивый шрифт синего цвета):

- Продажи в интернете

- netbusi.ru (выравнивание по центру строки)

4.      Правее - в 4 строки – активировать номера телефонов:

- +7 (999) 999-99-99

-   8 (800) 888-88-88

Мы работаем каждый день

                      08:00 – 20:00

Номера оранжевого цвета, bold, размер шрифта подобрать такой, чтобы номера были заметны и органично

вписывались в шапку.

Можно сделать в 2 строки - в одной номера, в другой - текст. Красиво выравнять.

5.      Правее - активировать и вставить оранжевую кнопку«Обратный звонок». Проверить, работает ли.

6.      В самой правой части этой строки – корзина (поднять её с нижележащей строки).

7.      Проверить, что ничего не съехало в мобильном варианте.

8.      Показать на скриншотах и/или добавить описание сделанных изменений, как в админке, так и в файлах шаблона по  пунктам задания. Если изменения состоят из нескольких шагов, показать все.

Время исполнения можно согласовать, но желательно не больше 24 часов.

BootstrapOpencart
6 лет назад
guest_15639935892043
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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