Сайт плохо скроллится на iPhone

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок184 просмотра

Когда листаешь сайт пальцем на apple-девайсах, скролл происходит не как обычно он должен происходить, а как-то замедленно.

Насколько понимаю, проблема в вёрстке.

Нужно исправить, и чтобы другое ничего не поломалось при этом.

6 лет назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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