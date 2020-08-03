Необходимо сверстать лендинг

$24
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок234 просмотра

Необходимо сверстать лендинг

По срокам - до 03.08.2019 9:00 по Мск

По стоимости  - 1500руб

Кроссобраузерно обязательно

Загрузка со скоростью не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

При отписке на проект прикрепляем свои работы.

Подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
269487626
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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