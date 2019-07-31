Доработать/переделать раздел на сайте

Добрый день! Необходимо переделать в более хороший вид раздел "Продукции" на сайте https://bio-media.ru

Сейчас в этом разделе просто список с перечислением всех питательных сред. Хочется более интересный вид и более читабельную информацию для этого раздела. Предложения с ценами пишите в личку.