Господа, нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт https://new.nn-sp.ru/ Нужно что-то переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы ...
Доработать/переделать раздел на сайте
Добрый день! Необходимо переделать в более хороший вид раздел "Продукции" на сайте https://bio-media.ru
Сейчас в этом разделе просто список с перечислением всех питательных сред. Хочется более интересный вид и более читабельную информацию для этого раздела. Предложения с ценами пишите в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Необходимо сверстать несколько макетов: 1. Адаптивно. 2. Валидно. 3. Кроссбразуерно. Обеспечить быструю загрузку и реализовать эффект как здесь: http://avenirclinic.com/our-professionals Макет похожий. Прилагаем к ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты (Десктоп) на Bootstrap v4.3.1. Шрифты Lato: https://bit.ly/2ZntX0xPlayfair Display: https://bit.ly/2Yh9IF5Важно Стили Bootstrap и дизайна должны быть в разных файлах .CSSМаксимально соблюдение интервалов, размеров и тп.Оплата Поэтапно либо ...Завершен6 лет назад
- $80
Нужно из имеющейся верстки сделать адаптивную верстку под все устройстваЗавершен5 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Спасибо за интерес к моему тендеру. Нужен фронт-энд разработчик, который сможет сверстать адаптивный макет главной страницы в Figma и реализовать её в Wordpress. Сам макет прилагаю. Жду ...Завершен6 лет назад
Десктопная версия сверстанна и под 960.HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: для существующего сайта сайта требуется адаптивная верстка шаблона под Word Press лендинга (14 экранов, прикрепленный файл). Требуется интегрировать в Word Press, настроить формы обратной связи, подписку на новости текущего шаблона, настроить переходы шапка/подвал. Детали можно обсудить ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт6 лет назад
Профессионалам Bootstrap 4 и любителям футбола будет особенно интересно. Нам предстоит воссоздать 4 шаблона страниц известного сервиса sofascore (он свёрстан на flex, а нам надо Bootstrap 4). Страницы насыщены мелкими элементами, таблицами ...Завершен5 лет назад
https://www.figma.com/file/MPJPqSyYpfBkd5rvxmVtACDa/assman?node-id=184%3A847 Пиксель в пиксельHTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Адаптивная верстка по макету. Детали претендентам для оценки. В заявке пишите какой опыт верстки.HTML-верстка49 заявокЗакрыт6 лет назад