Сверстать главную страницу в Wordpress из Figma — Срочно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок280 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Спасибо за интерес к моему тендеру. Нужен фронт-энд разработчик, который сможет сверстать адаптивный макет главной страницы в Figma и реализовать её в Wordpress. Сам макет прилагаю. 

Жду ваших предложений, особенно тех, кто может начать работу сразу. 

FigmaWordPress
6 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$77
4 дня
Escrow
Всё отлично! Благодарю!
Хороший заказчик. Отлично ставит задачу. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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