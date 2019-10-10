Сверстать главную страницу в Wordpress из Figma — Срочно

Уважаемые фрилансеры!

Спасибо за интерес к моему тендеру. Нужен фронт-энд разработчик, который сможет сверстать адаптивный макет главной страницы в Figma и реализовать её в Wordpress. Сам макет прилагаю.

Жду ваших предложений, особенно тех, кто может начать работу сразу.