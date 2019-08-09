Здравствуйте. Нужно сделать, чтоб видео из Ютуб отображалось адаптивно. Пример страницы https://foodmaster.info/ris-dlya-sushi-i-rollov.html Если обернуть ролик в div со стилями то ролик показывается адаптивно, но на страницах ...
Верстка Bootstrap 4
Требуется переверстать под boostrap 4 страницу сайта yotrip.com с понятным названием классов и понятной структурой.
Верстка должна быть адаптивной. Все стили кнопок и иконки надо сохранить.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
ТЗ- во вложении, сможем ответить на все необходимые вопросы, необходимы блоки с изображениями- на замену имеющимся. при клике на изображения- поп-ап, изображения- с интерактивным слоем ( отдельно слои есть), при наведении ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Есть верстка https://lombard-s-pravom.kz/ В адаптиве в всплывабщей форме при клике на оставить заявку - https://clip2net.com/s/42QD0zS Убрать надписи выделенные красным. Первую надпись вверху оставить. Также сократить расстояние между полями. Также ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго дня. Нужно поправить адаптивность магазина на вордпресс. Напишите контакты для связи скайп Студии прошу не беспокоить так как бюджет 30$Закрыт6 лет назад
Мобильный и планшетный макеты, должны открываться на весь экран, без прокрутки. Доступ к другим разделам только через меню (о фильме, герои, видео, галерея). На десктопе – должен отображаться отцентрированный планшетный макет. После ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Вёрстка страниц для интернет-магазина чистовых отделочных материлов по подоготовленным макетам. Адрес сайта: santehkeram.ru У нас будет много интересных и разнообразных задач. Мы расчитываем на долгосрочное взимодействие. Обязательное условие, примеры кода. Это ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Представляю список правок, оцените стоимость и сроки. В основном там мелкие правки, цвета, положения элементов. Сразу пишите так-же контакты в Telegram. P.s студии не пишите.HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Добрый вечер, коллеги. Надо верстать модал окно и подключить к лендингу. https://www.figma.com/file/QKw6GnfmYdUppwVbwkYNgo/Dating---%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF Можете использовать jQuery плагины для галерии (fotorama, owlcarousel .....) Проект СРОЧНЫЙ надо сдать максимум быстро (на проект даю 15 часов). СпасибоЗавершен6 лет назад
Нужен верстальщик для нового сайта. ТЗ и макеты есть.HTML-верстка40 заявокЗакрыт6 лет назад
В прикрепленных файлах есть архив, в котором находится стили для нашей верстки. В этой верстки параметры для определенных экранов @media раскиданы по всему участку кода. Задача распределить все по иерархии, то есть: - ...Закрыт6 лет назад