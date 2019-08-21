Верстка интерактивных блоков на сайте.

ТЗ- во вложении, сможем ответить на все необходимые вопросы,

необходимы блоки с изображениями- на замену имеющимся.

при клике на изображения- поп-ап,

изображения- с интерактивным слоем ( отдельно слои есть), при наведении возникает текстовая информация.

Оптимизация под мобильные ус-ва аналогично другим страницам сайта, примерный макет так же во вложении, возможен ваш вариант оптимизации под данное разрешение.

Соответствие макету: при накладке допустимы незначительные различия, шрифты- имеющиеся на сайте.

Ширина сайта: статична, сайт выровнен по центру. При 1024px должна отсутствовать горизонтальная прокрутка.

Требования к отображению в браузерах:

Веб-браузер:

Microsoft Edge, версии 11.0 и выше,

Mozilla Firefox, версии 45 и выше,

Safari, версии 11.0 и выше,

Google Chrome, версии 60 и выше,

Opera, версии 40 и выше,

ЯндексБраузер, версии

16.3 и выше;

Отображение на мобильных устройствах: адаптивная верстка под моб. ус-ва обязательна

Масштабирование страниц: страницы при масштабировании страницы в диапазоне 70-150% в браузерах IE9, Chrome 15+, Opera 12+, Safari 5, FF15+ должны выглядеть так же как и при 100%. Допускаются не большие погрешности, которые возникают из-за неправильных округлений координат браузеров.

ошибка – не соответствие верстки дизайну (кроме заранее оговоренных отличий) и /или ошибки в работе указанного в ТЗ функционала хотя бы на одной/ом из утвержденных платформах/браузерах.

Ошибки устраняются без доплат. Исключением является поиск ошибок после привязки к серверной части, если они появились при некорректной интеграции верстки и/или самостоятельных внесений изменений в html/css/javascript.

Доработка – изменение дизайна и/или изменение в функциональности и/или api работы front end.

Доработки оговариваются отдельно и не входят в первоначальную оценку работ.