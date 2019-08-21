Верстка интерактивных блоков на сайте.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок412 просмотров

ТЗ- во вложении, сможем ответить на все необходимые вопросы, 

необходимы блоки с изображениями- на замену имеющимся.

при клике на изображения- поп-ап,

изображения- с интерактивным слоем ( отдельно слои есть), при наведении возникает текстовая информация.

Оптимизация под мобильные ус-ва аналогично другим страницам сайта, примерный макет так же во вложении, возможен ваш вариант оптимизации под данное разрешение. 

Соответствие макету: при накладке допустимы незначительные различия, шрифты- имеющиеся на сайте. 

Ширина сайта: статична, сайт выровнен по центру. При 1024px должна отсутствовать горизонтальная прокрутка. 

Требования к отображению в браузерах: 

Веб-браузер:  

Microsoft Edge, версии 11.0 и выше, 

Mozilla Firefox, версии 45 и выше, 

Safari, версии 11.0 и выше, 

Google Chrome, версии 60 и выше, 

Opera, версии 40 и выше, 

ЯндексБраузер, версии 

     16.3 и выше; 

Отображение на мобильных устройствах: адаптивная верстка под моб. ус-ва обязательна 

Масштабирование страниц: страницы при масштабировании страницы в диапазоне 70-150% в браузерах IE9, Chrome 15+, Opera 12+, Safari 5, FF15+ должны выглядеть так же как и при 100%. Допускаются не большие погрешности, которые возникают из-за неправильных округлений координат браузеров. 

ошибка – не соответствие верстки дизайну (кроме заранее оговоренных отличий) и /или ошибки в работе указанного в ТЗ функционала хотя бы на одной/ом из утвержденных платформах/браузерах. 

Ошибки устраняются без доплат. Исключением является поиск ошибок после привязки к серверной части, если они появились при некорректной интеграции верстки и/или самостоятельных внесений изменений в html/css/javascript. 

Доработка – изменение дизайна и/или изменение в функциональности и/или api работы front end. 

Доработки оговариваются отдельно и не входят в первоначальную оценку работ.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
infogradus
Анастасия 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

skiporwebgroup
Олег 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Заказ выполнен четко, в срок, Олег всегда на связи, делали доработку верстки с инетрактивными элементами. Очень довольна, обращусь повторно, как только будет необходимость. Работали с непростой админкой, тем не менее , все отлично. Рекодмендую исполнителя)
Сотрудничеством доволен, Анастасия всегда на связи и оплата моментальная, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 100% рекомендую.

Заявки фрилансеров

skiporwebgroup
Олег 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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