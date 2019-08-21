Заказ выполнен четко, в срок, Олег всегда на связи, делали доработку верстки с инетрактивными элементами. Очень довольна, обращусь повторно, как только будет необходимость. Работали с непростой админкой, тем не менее , все отлично. Рекодмендую исполнителя)