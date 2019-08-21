skiporwebgroup

Олег skiporwebgroup

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка, front-end.

Технологии:

- HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Gulp.

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Отзывы заказчиков

Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$48
10 баллов
5 лет назад
Создать аналоги четырёх страниц на Bootstrap 4
Bootstrap
Отличная работа! Олег быстро справился с работой, дал ценные советы и исправил все неточности.
Pavlo14
Павло 
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужно скопировать лендинг(для новичков)
Все было сделано очень быстро и качественно! Исполнитель коммуникабельный и вежлив, проблем никаких не возникало. Остался доволен, рекомендую!)
Отличная коммуникабельность, мгновенная оплата, 100% процентов рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
infogradus
Анастасия 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка интерактивных блоков на сайте.
CSSHTMLJavaScript
Заказ выполнен четко, в срок, Олег всегда на связи, делали доработку верстки с инетрактивными элементами. Очень довольна, обращусь повторно, как только будет необходимость. Работали с непростой админкой, тем не менее , все отлично. Рекодмендую исполнителя)
Сотрудничеством доволен, Анастасия всегда на связи и оплата моментальная, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 100% рекомендую.
Ответный отзыв