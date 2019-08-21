Профессиональная верстка, front-end.
Технологии:
- HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Gulp.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @skiporwebgroup
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Отзывы заказчиков
$48
10 баллов
5 лет назад
Bootstrap
Отличная работа! Олег быстро справился с работой, дал ценные советы и исправил все неточности.
$1
10 баллов
6 лет назад
Все было сделано очень быстро и качественно! Исполнитель коммуникабельный и вежлив, проблем никаких не возникало. Остался доволен, рекомендую!)
Ответный отзыв
Отличная коммуникабельность, мгновенная оплата, 100% процентов рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
6 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Заказ выполнен четко, в срок, Олег всегда на связи, делали доработку верстки с инетрактивными элементами. Очень довольна, обращусь повторно, как только будет необходимость. Работали с непростой админкой, тем не менее , все отлично. Рекодмендую исполнителя)
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, Анастасия всегда на связи и оплата моментальная, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 100% рекомендую.