infogradus

Анастасия infogradus

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки на сайте-работа для программиста на Rubi Rails

    Информация по интернет-магазину doorholl.ru Суть проблемы состоит в том, что контроль над сайтом отсутствует, и в любой нештатной ситуации ничего не получится сделать без разработчика, работать с которым дальше нельзя (нет документации ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн многостраничного сайта: уникальный, адаптивный.

    Работа от веб-студии Градус, Инфо по проекту конкретную готовы описать в сообщениях. Задача- создание индивидуального дизайна высокого уровня для сайта под ключ, Ваш опыт в дизайне сайтов от 1,5 лет Примеры ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта-многостраничника.

    Работа от веб-студии Градус, Инфо по проекту конкретную готовы описать в сообщениях. Задача- создание индивидуального дизайна высокого уровня для сайта под ключ, Ваш опыт в дизайне сайтов от 1,5 лет Примеры ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайтов для Тильды

    Необходим человек, который сможет по прототипам "собирать" сайты на тильде. Т.е. от нас- макет по расположению функциональных элементов, структура, - от вас- дизайнерское решение для данного сайта. Сайты планируются ...

    Tilda
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка интерактивных блоков на сайте.

    $30

    ТЗ- во вложении, сможем ответить на все необходимые вопросы,  необходимы блоки с изображениями- на замену имеющимся. при клике на изображения- поп-ап, изображения- с интерактивным слоем ( отдельно слои есть), при наведении ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

skiporwebgroup
Олег 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка интерактивных блоков на сайте.
CSSHTMLJavaScript
Сотрудничеством доволен, Анастасия всегда на связи и оплата моментальная, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 100% рекомендую.
Заказ выполнен четко, в срок, Олег всегда на связи, делали доработку верстки с инетрактивными элементами. Очень довольна, обращусь повторно, как только будет необходимость. Работали с непростой админкой, тем не менее , все отлично. Рекодмендую исполнителя)
Ответный отзыв