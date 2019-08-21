infogradus

необходимо перевести одностраничный сайт http://ecotepleko.com/ на английский язык с русского языка
- Переводы34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Информация по интернет-магазину doorholl.ru Суть проблемы состоит в том, что контроль над сайтом отсутствует, и в любой нештатной ситуации ничего не получится сделать без разработчика, работать с которым дальше нельзя (нет документации ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
Работа от веб-студии Градус, Инфо по проекту конкретную готовы описать в сообщениях. Задача- создание индивидуального дизайна высокого уровня для сайта под ключ, Ваш опыт в дизайне сайтов от 1,5 лет Примеры ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Работа от веб-студии Градус, Инфо по проекту конкретную готовы описать в сообщениях. Задача- создание индивидуального дизайна высокого уровня для сайта под ключ, Ваш опыт в дизайне сайтов от 1,5 лет Примеры ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим человек, который сможет по прототипам "собирать" сайты на тильде. Т.е. от нас- макет по расположению функциональных элементов, структура, - от вас- дизайнерское решение для данного сайта. Сайты планируются ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
ТЗ- во вложении, сможем ответить на все необходимые вопросы, необходимы блоки с изображениями- на замену имеющимся. при клике на изображения- поп-ап, изображения- с интерактивным слоем ( отдельно слои есть), при наведении ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад