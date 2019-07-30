Верстка нескольких HTML страниц из дизайна Figma

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  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки244 просмотра

Есть готовая верстка сайта c использованием JQuery CSS.

Есть дизайн сделанный в  Figma. Нужно доделать нескольких страниц на базе существующей верстки.

CSSFigmaHTMLjQuery
6 лет назад
bav0123
46 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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