Верстка лендинга из 22 экранов Требуется верстка пиксель в пиксель, адаптивные дизайны в макете присутствуют.
Верстка нескольких HTML страниц из дизайна Figma
Есть готовая верстка сайта c использованием JQuery CSS.
Есть дизайн сделанный в Figma. Нужно доделать нескольких страниц на базе существующей верстки.
Заявки фрилансеров
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