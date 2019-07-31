Здравствуйте. Нужно сделать, чтоб видео из Ютуб отображалось адаптивно. Пример страницы https://foodmaster.info/ris-dlya-sushi-i-rollov.html Если обернуть ролик в div со стилями то ролик показывается адаптивно, но на страницах ...
Вёрстка страниц сайта по макету
Вёрстка страниц для интернет-магазина чистовых отделочных материлов по подоготовленным макетам.
Адрес сайта: santehkeram.ru
У нас будет много интересных и разнообразных задач.
Мы расчитываем на долгосрочное взимодействие.
Обязательное условие, примеры кода. Это может быть ваш последний реализованный проект или же предыдущие работы.
Заявки фрилансеров
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