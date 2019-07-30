Верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт40 заявок521 просмотр

Добрый день, нужно сделать верстку данного сайта - https://www.figma.com/file/oYQhc9HLpOw5aCmibozZms/Untitled?node-id=0%3A1

Какие сроки, и цена?

Node.js
6 лет назад
guest_15645069012961
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров