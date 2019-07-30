Верстка сайта

Для страниц Категорий нужно сделать блок выбора подкатегорий http://joxi.ru/12ME0jKUlLZnB2 При изменении ширины окна и уменьшении количества товаров в ряду, например до пяти, новый блок подкатегорий должен трансформироваться в двухрядный, примерно так http://joxi.ru/D2PJpQRCqa04lr и при этом ширина одного ...