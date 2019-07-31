Здравствуйте. Нужно сделать, чтоб видео из Ютуб отображалось адаптивно. Пример страницы https://foodmaster.info/ris-dlya-sushi-i-rollov.html Если обернуть ролик в div со стилями то ролик показывается адаптивно, но на страницах ...
Сделать правки по вёрстке
Добрый день. Представляю список правок, оцените стоимость и сроки. В основном там мелкие правки, цвета, положения элементов. Сразу пишите так-же контакты в Telegram.
P.s студии не пишите.
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