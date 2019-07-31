Сделать правки по вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок244 просмотра

Добрый день. Представляю список правок, оцените стоимость и сроки. В основном там мелкие правки, цвета, положения элементов. Сразу пишите так-же контакты в Telegram.

P.s студии не пишите.

6 лет назад
Arei15
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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