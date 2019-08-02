Исправить ошибки в верстке

Здравствуйте.

Нужно сделать, чтоб видео из Ютуб отображалось адаптивно.

Пример страницы https://foodmaster.info/ris-dlya-sushi-i-rollov.html

Если обернуть ролик в div со стилями

то ролик показывается адаптивно, но на страницах где нет ролика, показывается пустое пространство (прямоугольник), нужно устранить этот недостаток.