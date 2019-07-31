Frontend разработчик для разработки сервиса

На разработку WEB сервиса требуется разработчик со знанием AngularJS

Задача: сверстать и разработать frontend часть проекта.

Есть готовые наборы компонентов, нужно их собрать вместе. (Styleguide)

mockup изображен ui1.png и ui2.png

при нажатии на дату должен открываться календарь – на русском и англ языке,

пришлю который удалось найти – можно будет его использовать.

кнопки

Запустить фильтр – должны дергать rest запрос и в результате отображать кол-во участников

Отправить – должна отправить запрос на сервер вместе с текстом, картинкой если была добавлена и фильтром.

Бюджет: по договоренности