Сверстать и натянуть диз на дле

Здравствуйте!

Нужно сверстать и натянуть диз сайта fl-studio.ru на последнюю dle

Там с сайта предусмотрена возможность добавлять треки на сайт пользователями, надо бы допилить форму добавления

Вид диза прикреплен

Без предоплаты!

Кого не устраивает цена, просьба не писать!!