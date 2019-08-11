Сверстать и натянуть диз на дле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок233 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сверстать и натянуть диз сайта fl-studio.ru на последнюю dle

Там с сайта предусмотрена возможность добавлять треки на сайт пользователями, надо бы допилить форму добавления

Вид диза прикреплен

Без предоплаты!

Кого не устраивает цена, просьба не писать!!

DLE
6 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$150
7 дней
Escrow
Сделал все хорошо, как и обещал! Сроки соблюдены! Необходимые правки внесены! Рекомендую!
Все отлично, задача понятна. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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