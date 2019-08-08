Адаптивная верстка PSD-макетов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок373 просмотра

Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты (Десктоп) на Bootstrap v4.3.1

Шрифты

Важно

  • Стили Bootstrap и дизайна должны быть в разных файлах .CSS
  • Максимально соблюдение интервалов, размеров и тп.
Оплата

  • Поэтапно либо постоплата
BootstrapCSS
6 лет назад
IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$100
5 дней
Escrow
Отличная работа по верстке и адаптации десктопных PSD-макетов. Всегда на связи. Рекомендую!
Делал Игорю верстку сайта для фирмы, занимающейся предоставлением услуг пластики. Очень доволен работой с таким заказчиком, так как Игорь отлично и сам разбирается в веб-разработке. Моментальная оплата, всегда на связи и просто очень приятно общаться с таким заказчиком. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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