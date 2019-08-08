Господа, нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт https://new.nn-sp.ru/ Нужно что-то переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы ...
Адаптивная верстка PSD-макетов
Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты (Десктоп) на Bootstrap v4.3.1.
Шрифты
- Lato: https://bit.ly/2ZntX0x
- Playfair Display: https://bit.ly/2Yh9IF5
- Стили Bootstrap и дизайна должны быть в разных файлах .CSS
- Максимально соблюдение интервалов, размеров и тп.
- Поэтапно либо постоплата
Выбранный исполнитель
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