Адаптивная верстка PSD-макетов

Делал Игорю верстку сайта для фирмы, занимающейся предоставлением услуг пластики. Очень доволен работой с таким заказчиком, так как Игорь отлично и сам разбирается в веб-разработке. Моментальная оплата, всегда на связи и просто очень приятно общаться с таким заказчиком. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество!!!