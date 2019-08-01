Господа, нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт https://new.nn-sp.ru/ Нужно что-то переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы ...
Срочно требуется отверстать страницу
Срочно требуется отверстать страницу
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