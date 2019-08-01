«Сверстать сайт + поставить защиту на видео и аудио контент»

Необходимо сверстать сайт-соцсеть с обязательным функционалом загрузки видео и уникализацией воспроизводимых видео и аудио компонентов под каждого зарегистрированного пользователя.

На сайте должна быть свободная регистрация, личный кабинет с информацией о человеке, загрузкой фото, стеной, на которой человек может писать мысли, прикреплять фото. Должен быть раздел с лентой, где люди могут читать публикации других пользователей сайта. Должен быть функционал личной переписки, возможность добавления пользователя в друзья. Самое главное: закрытый раздел с видео контентом. Администратор должен иметь возможность дать доступ к этому разделу человеку на определенный срок/навсегда, а также по желанию забрать его. При открытом доступе человек получает возможность смотреть видеоконтент, ежедневно публикуемый администратором. Для каждого пользователя обязательно видеоряд должен быть уникализирован, чтобы при записи с экрана и пиратстве видео, администратор мог вычислить пользователя и заблокировать его. Простой водяной знак в начале видео не подойдёт, нужен более продвинутый вариант, который будет работать безотказно. Вариант уникализации и бюджет под неё обсудим с исполнителем отдельно. После нужно будет добавить в систему уникализацию звуковой дорожки под каждого пользователя.

Ищем грамотного специалиста, с которым будем работать на постоянной основе в дальнейшем.