Вёрстка и интеграция на WP

$277
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок277 просмотров

Необходимо сверстать и натянуть на Wordpress с функционалом по дизайну.

Коротко о функционале:

Сайт представляет собой рейтинг анкет и личный кабинет у админа и пользователя, так же пополнить счет кабинета через онлайн оплату.

Внутри кабинета такие функции есть как отправить письмо админу, пополнить счет, оплата анкеты, подьем анкеты в топ.

Дизайн покажу исполнителю. Состоит он из главной страницы и 5-7 внутряков, конечно же весь адаптив присутствует. Дизайн простой без особой графики.

На выходе нужна валидная верстка, адаптивность и т д.

WordPress
6 лет назад
aleksa1987
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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