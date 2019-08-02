Требуемый опыт работы: 1–3 годаПолная занятость, полный деньПрежде всего мы ищем в команду человека, который:Глубоко понимает и разбирается в том, что пишет, а также способен разобраться в чужом написанном коде, способный убрать все лишнее, чтобы ...
Вёрстка и интеграция на WP
Необходимо сверстать и натянуть на Wordpress с функционалом по дизайну.
Коротко о функционале:
Сайт представляет собой рейтинг анкет и личный кабинет у админа и пользователя, так же пополнить счет кабинета через онлайн оплату.
Внутри кабинета такие функции есть как отправить письмо админу, пополнить счет, оплата анкеты, подьем анкеты в топ.
Дизайн покажу исполнителю. Состоит он из главной страницы и 5-7 внутряков, конечно же весь адаптив присутствует. Дизайн простой без особой графики.
На выходе нужна валидная верстка, адаптивность и т д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $750HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требования: 1. Соответствие макетам на ПК 2. Адаптивная верстка, адаптив на ваше усмотрение 3. Поставить яндекс метрику 4. Настроить цели 5. Нужно будет прикрепить ссылку для оплаты (подать заявку на ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать 6 небольших страниц за 4 дня обязательное требование: bootstrap 4 макеты предоставлю выбранному исполнителю указывайте свою цену работа по безопасной сделкеHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требование к верстке: Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via SASS sass syntax with vars, mixins etc... HTML via Pug ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Дизайны админки в PSD (изображения в word для ознакомления) Шаблон, на основе которого делался дизайн скачать тут: https://cloud.mail.ru/public/5Gam/2pRbMMnbZ В приложении пример страницы с шаблонными таблицами и пример страницы дизайна админки Указывайте сроки с ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Поправить мобильную версию на сайте http://bit.ly/2K9JWZA сайт на конструкторе WPbakery Сделать мобильную версию адаптивно и кроуссебраузерно и ровно чтобы всё шло на ваше усмотрение делать главное чтобы было акуратно и понятно пользователям ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $24
Необходимо сверстать лендинг По срокам - до 03.08.2019 9:00 по Мск По стоимости - 1500руб Кроссобраузерно обязательно Загрузка со скоростью не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна верстка макетов Т Важно! Обязателен опыт работы с Canvas + Html5.(Реализация анимации) Главная страница, а так же переходы между страницами должны быть схожи с анимацией asmobius.co.jp. (как референс)HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать сайт-соцсеть с обязательным функционалом загрузки видео и уникализацией воспроизводимых видео и аудио компонентов под каждого зарегистрированного пользователя. На сайте должна быть свободная регистрация, личный кабинет с информацией о человеке, загрузкой фото, стеной, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Незначительная доработка существующей страницы. 2. Разработка новой страницы со списком компаний партнеров и картой с нанесенными маркерами. 3. Разарботка функционала определения города посетителя по ip. 4. Добавление разработанных страниц на сайт. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад