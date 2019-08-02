Вёрстка и интеграция на WP

Необходимо сверстать и натянуть на Wordpress с функционалом по дизайну.

Коротко о функционале:

Сайт представляет собой рейтинг анкет и личный кабинет у админа и пользователя, так же пополнить счет кабинета через онлайн оплату.

Внутри кабинета такие функции есть как отправить письмо админу, пополнить счет, оплата анкеты, подьем анкеты в топ.

Дизайн покажу исполнителю. Состоит он из главной страницы и 5-7 внутряков, конечно же весь адаптив присутствует. Дизайн простой без особой графики.

На выходе нужна валидная верстка, адаптивность и т д.