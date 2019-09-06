Здравствуйте!! Есть Real estate сайт, нужно немножко его подкоректировать и добавить новые данные. ТЗ скину.
Aдаптивная верстка из готового psd макета
Интересует адаптивная верстка из готового psd макета. Кол-во страниц не больше 12.
Движок сайта CMS hscript шаблонизатор Smarty.
1. Адаптивный дизайн ;
2. Кроссбраузерное отображение;
3. Присутствует мультиязычность;
4. Страницы все статичны ;
5. Требуется посадка на движок;
6. Стандартные шрифты;
7. Соблюдение сроков заказа.
От исполнителя требуется знание Html, Css, JavaScript/jquery, PHP . Опыт в выполнении верстки обязателен.
Срок выполнения до 15 дней. Цену предварительно возможно согласовать отдельно.
Макеты страниц будут высланы исполнителю после согласования сроков и цены.
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