Aдаптивная верстка из готового psd макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок352 просмотра

Интересует адаптивная верстка из готового psd макета. Кол-во страниц не больше 12.

Движок сайта CMS hscript шаблонизатор Smarty. 

1. Адаптивный дизайн ;

2. Кроссбраузерное отображение;

3. Присутствует мультиязычность;

4. Страницы все статичны ; 

5. Требуется посадка на движок;

6. Стандартные шрифты;

7. Соблюдение сроков заказа.

От исполнителя требуется знание Html, Css, JavaScript/jquery, PHP . Опыт в выполнении верстки обязателен. 

Срок выполнения до 15 дней. Цену предварительно возможно согласовать отдельно.

Макеты страниц будут высланы исполнителю после согласования сроков и цены.

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
6 лет назад
mamizan003
Вербицкий 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$307
15 дней
Escrow
Работа в команде имеет свои плюсы и минусы. Срок исполнения несколько затянули, однако работа была выполнена качественно. Рекомендую четко оговаривать пожелания и уточнять нюансы.
Все хорошо, рекомендую

Заявки фрилансеров

SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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