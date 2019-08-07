Внесение изменений в верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок226 просмотров

Сайт https://hunterix.com/ Wordpress

1. иконки проектов нужны круглые, сейчас квадратные    https://cloud.mail.ru/public/A8HT/3WN9yBdLE

2. при наведении уголки становятся квадратными, лучше если они не будут меняться    https://cloud.mail.ru/public/3tPo/tsrHxKQ2s   

3. есть верстка статьи http://wp-cryptoniex.gratta.pro/html/article.html

нужно переверстать контентную часть. он неправильно сверстан под WP. контент должен быть сверстан параграфами blocqoute списками, без примесей

HTMLWordPress
6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству
Работу сделал - оплату получил - все четко Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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