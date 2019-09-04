Есть верстка. Нужно натянуть на страницу checkout. Работает через ajax. Подробности в файлу
Верстка личного кабинета сайта - десктоп, планшет и мобильная версия
Добрый день.
Нужная верстка личного кабинета. 6 страниц + всплывающие окна с несложными формами.
Блочная верстка. Элементы ховер.
Точное соответствие макету.
Исходник в psd будет предоставлен исполнителю.
ТЗ для понимания объема проекта https://docs.google.com/document/d/1QbsP1-K2FJA9z9-O4PJE-8ZQpXDrQYJuqqqQoYj7u2U/edit?usp=sharing
Порядок оплаты: вы показываете верстку одной страницы и после правок мы перечисляем 30% от согласованной суммы.
После готовности верстки других страниц, внесения правок и передачи архива - остальная сумма.
К отклику прикрепляйте, пожалуйста, ссылки на свои работы - важно качество кода.
Выбранный исполнитель
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