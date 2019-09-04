Верстка личного кабинета сайта - десктоп, планшет и мобильная версия

$55
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок438 просмотров

Добрый день.

Нужная верстка личного кабинета. 6 страниц + всплывающие окна с несложными формами.

Блочная верстка. Элементы ховер. 

Точное соответствие макету.  

Исходник в psd будет предоставлен исполнителю.

ТЗ для понимания объема проекта https://docs.google.com/document/d/1QbsP1-K2FJA9z9-O4PJE-8ZQpXDrQYJuqqqQoYj7u2U/edit?usp=sharing

Порядок оплаты: вы показываете верстку одной страницы и после правок мы перечисляем 30% от согласованной суммы.

После готовности верстки других страниц, внесения правок и передачи архива - остальная сумма. 

К отклику прикрепляйте, пожалуйста, ссылки на свои работы - важно качество кода. 

6 лет назад
lesallay
Анна 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$55
5 дней
Escrow
Удобно и качественно. Постоянно на связи. Будем работать еще.
Все прошло хорошо Работу сделал, оплату получил, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад