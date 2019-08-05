Всплывающая форма подписки с отправкой на эл почту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок233 просмотра

Для сайта нужна простая адаптивная форма подписки на новости с отправкой на эл. почту. Желательно на jQuery.

jQuery
6 лет назад
Mashirova
Елена 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров