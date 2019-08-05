Есть верстка. Нужно натянуть на страницу checkout. Работает через ajax. Подробности в файлу
Всплывающая форма подписки с отправкой на эл почту
Для сайта нужна простая адаптивная форма подписки на новости с отправкой на эл. почту. Желательно на jQuery.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Для сайта нужна простая всплывающая форма подписки с отправкой на электронную почту. Желательно на jQueryHTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо адаптивно сверстать дизайн и сделать натяжку на CMS Wordpress. Нельзя использовать различные конструкторы шаблонов Worpress и плагины-визуальные редакторы, нужна чистая верстка с использованием стандартного функционала движка. Также необходимо сделать ...Завершен4 года назад
- $55
Добрый день. Нужная верстка личного кабинета. 6 страниц + всплывающие окна с несложными формами. Блочная верстка. Элементы ховер. Точное соответствие макету. Исходник в psd будет предоставлен исполнителю. ТЗ для понимания ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Есть многостраничный дизайн сайта - соц.сеть. Необходимо выполнить валидную верстку + сделать мобильную версию. Так же, верстка должна быть кроссбраузерной. Только для исполнителей с рейтингом и опытом. Если есть в ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $280
Адаптивная верстка лэндинга и натягивание на WordPress или Django. Необходим минимальный интерактив и эффект параллакса при скролле, приблизительно как на сайте-примере. Форма обратной связи во всплывающем окне. Дизайн в PSD или Figma. ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Меня зовут Алина, я менеджер компании Технические фильтрующие материалы. У нас есть сайт, в котором большая часть полей, кнопок и функций неактивна. Скажите пожалуйста, могли бы вы помочь с этим ,сколько бы это ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $120
Добрый день! Нужен исполнитель для верстки лендинга. Макет и ТЗ по проекту: https://drive.google.com/open?id=1nEf-OBqzbXjkg8CFAxs6YGiukPgMxn2h Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок - 4 дня. Исходник дизайна в PSD ...Завершен6 лет назад
Требуется профессионально сверстать интернет магазин. Нужен специалист с годами опыта, большим колличеством отзывов и портфолио. Предлагайте ваши цены!HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим верстальщик на ряд проектов. Указывайте среднюю стоимость верстки одной адаптивной страницыHTML-верстка40 заявокЗакрыт6 лет назад