Необходимо сверстать лендинг.

Есть PSD файл с дизайном

Сроки: до 08.02 , 15-00 мск

Стоимость - 1800 руб

Кроссбраузерная/ адаптивная вёрстка

Так же необходимо сделать, чтобы при получении заявки на почту отображалась UTM метка клиента, т.е., чтобы было видно, по какой конкретной ссылке перешёл клиент и оставил заявку.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Все подробности обсудим с кандидатами.