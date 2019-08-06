Разработка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок210 просмотров

Есть PSD страниц, есть готовый сделанный сайт. Осталась только в мобильной версии одна правка с корректным отображением фото.  

Программист не может закончить работу, случилось у него горе.  

Нужно:  

1. Восстановить доступ к админке, в мобильной версии устранить косяк с фото и все. 

2. Сделать с нуля сайт, и обновить на хостинге 

Доступы от хостинга есть, а вот доступов от админки нет 

Сайт простейший, текстовая визитка.  

Если делать с нуля, сроки 1 день, 2 дня максимум. 

Подробности заинтересованным профессионалам. 

Вопрос срочный. 

WordPress
6 лет назад
gaichykyaroslav
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров