Разработка сайта на wordpress

Есть PSD страниц, есть готовый сделанный сайт. Осталась только в мобильной версии одна правка с корректным отображением фото.

Программист не может закончить работу, случилось у него горе.

Нужно:

1. Восстановить доступ к админке, в мобильной версии устранить косяк с фото и все.

2. Сделать с нуля сайт, и обновить на хостинге

Доступы от хостинга есть, а вот доступов от админки нет

Сайт простейший, текстовая визитка.

Если делать с нуля, сроки 1 день, 2 дня максимум.

Подробности заинтересованным профессионалам.

Вопрос срочный.