agniya-andre

Второй наш проект в исполнении Виталия. Виталий отличный специалист, знающий свое дело. Все задания по ТЗ выполнены четко, что самое главное в срок и не отходя от требований. В сети всегда, все правки и дополнения вносились быстро без лишних вопросов. Дальнейшее сотрудничество обязательно!