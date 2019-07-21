agniya-andre

Андрущаковская agniya-andre

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Anat-BorysenKo
50 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
7 баллов
6 лет назад
Перенести сайт на HTTPS
WooCommerceWordPress
Спасибо за заказ! Оплачено)
Анатолий справился с задачей. Рекомендую
Ответный отзыв
vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
8 баллов
6 лет назад
Сверстать карточку товара под Джумлу
Joomla
Все хорошо)))
Второй наш проект в исполнении Виталия. Виталий отличный специалист, знающий свое дело. Все задания по ТЗ выполнены четко, что самое главное в срок и не отходя от требований. В сети всегда, все правки и дополнения вносились быстро без лишних вопросов. Дальнейшее сотрудничество обязательно!
Ответный отзыв
vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Требуется сделать сайт компании на WordPress по готовому дизайну
WordPress
Четкое ТЗ, Оплата в срок. Рекомендую !!!
Виталий отличный исполнитель. Все сделано четко, аккуратно и в срок. На выходе мы получили - отличный красивый сайт. Всем рекомендую)))
Ответный отзыв