I-Marpol

Игорь I-Marpol

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Лидменеджер

Создание продающих лэндингов.

Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Adwords

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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  • Нужен таргетолог

    Нужно настроить рекламную компанию в Инстаграм и Фейсбук. Может быть VK Полить трафик на приземляющую страницу https://sex-lab.info/web. Собрать людей на вебинар. Аккаунт с которого нужно настраивать https://instagram.com/sex_lab.info Попробовали сами запустить рекламу для ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание РК в Яндекс и Google

    Нужно настроить контекстную рекламу на поиске и в сетях. Тематика тренажерный зал, фитнес клуб. Таргетинг по г. Королеву Московской области. Вопрос есть ли трафик по этой тематике по Королеву? Озвучьте ваши ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Внести правки на сайт на вордпресс

    $10

    Нужно внести ряд изменений на сайт tehnogas.ru 1. Настроить 301 редирект на новые страницы, старые удалить (в файле .htaccess 2. Настроитьотображение страницы http://tehnogas.ru/blog/ ﻿1) Основной текст привью должен браться ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вылечить хостинг от вирусов и устранить уязвимость

    Сайты на моем хостинге (таймвеб) оказались заражены вирусами или вирусом. Нужно вылечить. Пытался запустить AI-BOLIT на хостинге через SSH, но хостинг быстро прерывает процесс. Заражен скорее всего сайт на вордпресс и через ...

    HTMLWordPress
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать афишу

    $5

    Разместить текст на афише. Размер 960х960 Сделать красивый фон, чтобы смотрелось все гармонично. В прикрепленных файлах пример и фон. Текст, который нужно разместить на афише: Танцевальная студия «Танцующий Дахаб» ...

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт из двух источников тема ГБО

    $3

    Задача написать статью. Тема: Оформление документов на ГБО в ГИБДД. Вот ссылка на источники: http://www.gascenter.ru/informaciya/gibdd-i-gbo.html https://autonasto.ru/registraciya-gbo-2017-noviye-pravila-oformleniya-gibdd Ключевые слова: 1. Оформление документов на ГБО в Москве 1. Оформление документов на ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить таргетированную рекламу во ВКонтакте

    $17

    Целевая страница http://hollandec.com/lp/ Либо если получится прицелиться детально то: Для новичков: http://hollandec.com/lp/beginners/index.html Для продвинутых: http://hollandec.com/lp/pro/index.html Есть группа https://vk.com/club10987186 Нужно настроить таргетинг, ретаргетинг настраивать не нужно. Когда оставляете заявку, опишите ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн главной страницы

    $85

    Делаем редизайн главной страницы сайта https://www.kalinka-realty.ru/ Серая боковая плашка остается на месте. Меняем главный экран и поднимаем вверх поиск.  Поиск просто по словам без – купить/арендавать. Делим экран на сектора с видео. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить html-код лэндинга

    $5

    Есть 2 практически идентичных лэндинга. http://hollandec.com/lp/beginners/index.html http://hollandec.com/lp/pro/index.html Думаю проблема там одинаковая. В браузерах хром и яндекс директ не подгружается лэндинг, кроме первого экрана. В мозилле нормально отображается. Нужно исправить ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внести правки в PSD макет сайта.

    $17

    Все правки расписаны в файле. Если возникают вопросы задавайте. Еще нужно сделать страницу спасибо, используя шапку и футер из этого макета. Заказ нужно выполнить к завтрашнему утру. Оплата 1000 рублей на яндекс-деньги ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайте на CMS Drupal

    Есть ряд багов на сайте на Drupal, которые требуется устранить. 1. Функция «Забыл пароль», доходит до страницы смены пароля,но сам пароль обновить негде.  Как решить данную задачу? Срок, стоимость. (поставить полностью новый модуль ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн большого блока на сайте в PSD и подправить сайт.

    $25

    Здравствуйте, уважаемый дизайнеры! Нужно сделать дизайн блока, чтобы он гармонично смотрелся на сайте. Блок большой, в нем много пунктов. Ссылка на сайт: http://data.kalinka-realty.ru/ Нужно сделать дизайн блока: "Разместить свой объект" Кликните ...

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отредактировать фотографию, сделать как на паспорт

    Есть обычная фотография. Нужно из нее сделать фотографию как на документы. 1. Удалить фон, сделать фон розоватым как в примере. 2. Выровнять плечи, если получится поворот головы исправить. 3. Выровнять верхнюю линию ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивный лэндинг-тест

    $100

    Нужно сверстать лэндинг похожий вот на этот: http://www.dtek.com/shakhtertest/ Будет 9 вопросов.   3-4 варианта ответа на каждый вопрос.  За каждый ответ начисляется определенное количество баллов, за какой сколько баллов прописано в ТЗ.  ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести изменения на странице магазина

    $8

    Есть страница интернет-магазина на Wordpress: https://www.micoriza.ru/shop Нужно изменить эту страницу, чтобы получилось как на фотографии. Вместо препаратов должно быть 8 иконок, со ссылкой на категории. Убрать блоки Препараты, Сад и интерьер, Питомник. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перенести товары из одного магазина в другой

    Есть старый интернет магазин планета-спорт.рф Он на Joomla. Нужно скачать товары оттуда. Их вроде как 4745. И перенести в новый магазин на opencart planeta-sport37.ru Структура категорий отличается. Вопрос ...

    JoomlaOpencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт для ресторана

    Есть запрос на создание сайта для ресторана. Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы. Оригинальный дизайн не нужен. В качестве примера приложили вот ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вытащить с другого сайта блок

    Есть 2 сайта на которых есть нужные блоки. http://nv9.tweed.ru/#select_rooms http://nv9.ru/chooser Нужно вытащить этот блок и сделать его отдельной html страницей. Информацию менять не нужно. Вопрос цены и времени. Если ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт каталог для офлайн магазина

    Есть заказ на создание сайта каталога сантехники для Офлайн-магазина. Сделать сайт без корзины, но так что бы можно было смотреть по производителям, по размерам и т.д. Примерно вот такой сайт http://www.domotex.ru Подчеркиваю: ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на Wordpress с интернет магазином

    $240

    В рекламное агентство для регулярного сотрудничества требуется программист. Первое задание ниже, в дальнейшем можно обговаривать сроки и стоимость работ. 1. Есть сайт на html. Его нужно натянуть на Wordpress. Есть исходники в PSD.  ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

gokinam
Мария 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Создание РК в Яндекс и Google
Отработали отлично-заказчика рекомендую! Всегда на связи, адекватные требования) Жаль, только результаты так и не проверили - владелец не запустил РК ( или запустил позже без меня).
Вроде нормально отработали, но это было давно и не помню какие результаты были. Всегда была на связи, адекватный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Рерайт из двух источников тема ГБО
Хороший заказчик и приятный собеседник. Задача ясна, оплата в срок. Буду рад сотрудничать еще, всем рекомендую!
Ответственный копирайтер! Все четко в рамках оговоренной задачи. Сроки соблюдены, работа выполнена в полном объеме! Рекомендую к сотрудничеству как отличного специалиста. Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Поправить html-код лэндинга
HTML
Отличный заказчик. Поставил четкую задачу. Оплата произведена в срок. Рекомендую!
Отличный специалист! Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
$17
10 баллов
7 лет назад
Внести правки в PSD макет сайта.
Игорь отличный заказчик ! Оплата была произведена в срок, оперативная обратная связь, + просто приятный человек. Рекомендую фрилансерам!
Отличный исполнитель, всегда на связи, спокойно реагировала на все правки. Работа выполнена в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн большого блока на сайте в PSD и подправить сайт.
Tilda
Хороший заказчик, четко и по делу! Не против поработать еще раз, рекомендую!)
Доволен сотрудничеством. Все правки вносились быстро и без капризов, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного талантливого специалиста. Будем работать)
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