Нужно настроить рекламную компанию в Инстаграм и Фейсбук. Может быть VK Полить трафик на приземляющую страницу https://sex-lab.info/web. Собрать людей на вебинар. Аккаунт с которого нужно настраивать https://instagram.com/sex_lab.info Попробовали сами запустить рекламу для ...
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить контекстную рекламу на поиске и в сетях. Тематика тренажерный зал, фитнес клуб. Таргетинг по г. Королеву Московской области. Вопрос есть ли трафик по этой тематике по Королеву? Озвучьте ваши ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Нужно внести ряд изменений на сайт tehnogas.ru 1. Настроить 301 редирект на новые страницы, старые удалить (в файле .htaccess 2. Настроитьотображение страницы http://tehnogas.ru/blog/ 1) Основной текст привью должен браться ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайты на моем хостинге (таймвеб) оказались заражены вирусами или вирусом. Нужно вылечить. Пытался запустить AI-BOLIT на хостинге через SSH, но хостинг быстро прерывает процесс. Заражен скорее всего сайт на вордпресс и через ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Разместить текст на афише. Размер 960х960 Сделать красивый фон, чтобы смотрелось все гармонично. В прикрепленных файлах пример и фон. Текст, который нужно разместить на афише: Танцевальная студия «Танцующий Дахаб» ...Наружная реклама3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Задача написать статью. Тема: Оформление документов на ГБО в ГИБДД. Вот ссылка на источники: http://www.gascenter.ru/informaciya/gibdd-i-gbo.html https://autonasto.ru/registraciya-gbo-2017-noviye-pravila-oformleniya-gibdd Ключевые слова: 1. Оформление документов на ГБО в Москве 1. Оформление документов на ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $17
Целевая страница http://hollandec.com/lp/ Либо если получится прицелиться детально то: Для новичков: http://hollandec.com/lp/beginners/index.html Для продвинутых: http://hollandec.com/lp/pro/index.html Есть группа https://vk.com/club10987186 Нужно настроить таргетинг, ретаргетинг настраивать не нужно. Когда оставляете заявку, опишите ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $85
Делаем редизайн главной страницы сайта https://www.kalinka-realty.ru/ Серая боковая плашка остается на месте. Меняем главный экран и поднимаем вверх поиск. Поиск просто по словам без – купить/арендавать. Делим экран на сектора с видео. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Есть 2 практически идентичных лэндинга. http://hollandec.com/lp/beginners/index.html http://hollandec.com/lp/pro/index.html Думаю проблема там одинаковая. В браузерах хром и яндекс директ не подгружается лэндинг, кроме первого экрана. В мозилле нормально отображается. Нужно исправить ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $17
Все правки расписаны в файле. Если возникают вопросы задавайте. Еще нужно сделать страницу спасибо, используя шапку и футер из этого макета. Заказ нужно выполнить к завтрашнему утру. Оплата 1000 рублей на яндекс-деньги ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть ряд багов на сайте на Drupal, которые требуется устранить. 1. Функция «Забыл пароль», доходит до страницы смены пароля,но сам пароль обновить негде. Как решить данную задачу? Срок, стоимость. (поставить полностью новый модуль ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте, уважаемый дизайнеры! Нужно сделать дизайн блока, чтобы он гармонично смотрелся на сайте. Блок большой, в нем много пунктов. Ссылка на сайт: http://data.kalinka-realty.ru/ Нужно сделать дизайн блока: "Разместить свой объект" Кликните ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть обычная фотография. Нужно из нее сделать фотографию как на документы. 1. Удалить фон, сделать фон розоватым как в примере. 2. Выровнять плечи, если получится поворот головы исправить. 3. Выровнять верхнюю линию ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Нужно сверстать лэндинг похожий вот на этот: http://www.dtek.com/shakhtertest/ Будет 9 вопросов. 3-4 варианта ответа на каждый вопрос. За каждый ответ начисляется определенное количество баллов, за какой сколько баллов прописано в ТЗ. ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Есть страница интернет-магазина на Wordpress: https://www.micoriza.ru/shop Нужно изменить эту страницу, чтобы получилось как на фотографии. Вместо препаратов должно быть 8 иконок, со ссылкой на категории. Убрать блоки Препараты, Сад и интерьер, Питомник. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть старый интернет магазин планета-спорт.рф Он на Joomla. Нужно скачать товары оттуда. Их вроде как 4745. И перенести в новый магазин на opencart planeta-sport37.ru Структура категорий отличается. Вопрос ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть запрос на создание сайта для ресторана. Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы. Оригинальный дизайн не нужен. В качестве примера приложили вот ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 2 сайта на которых есть нужные блоки. http://nv9.tweed.ru/#select_rooms http://nv9.ru/chooser Нужно вытащить этот блок и сделать его отдельной html страницей. Информацию менять не нужно. Вопрос цены и времени. Если ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть заказ на создание сайта каталога сантехники для Офлайн-магазина. Сделать сайт без корзины, но так что бы можно было смотреть по производителям, по размерам и т.д. Примерно вот такой сайт http://www.domotex.ru Подчеркиваю: ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $240
В рекламное агентство для регулярного сотрудничества требуется программист. Первое задание ниже, в дальнейшем можно обговаривать сроки и стоимость работ. 1. Есть сайт на html. Его нужно натянуть на Wordpress. Есть исходники в PSD. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад