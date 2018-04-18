Рерайт из двух источников тема ГБО

$3
РерайтингЗавершен1 заявка180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача написать статью. Тема: Оформление документов на ГБО в ГИБДД.

Вот ссылка на источники:

http://www.gascenter.ru/informaciya/gibdd-i-gbo.html

https://autonasto.ru/registraciya-gbo-2017-noviye-pravila-oformleniya-gibdd

Ключевые слова:

1. Оформление документов на ГБО в Москве

1. Оформление документов на ГБО в Королеве

2. Помощь в оформление документов на ГБО для ГИБДД

Название компании Техногаз.

Ссылка на сайт http://tehnogas.ru

Размер от 2500 знаков без пробелов.

Бюджет 200 рублей.

Уникальность работы – не менее 95%

6 лет назад
I-Marpol
Игорь 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$1
1 день
Ответственный копирайтер! Все четко в рамках оговоренной задачи. Сроки соблюдены, работа выполнена в полном объеме! Рекомендую к сотрудничеству как отличного специалиста. Будем сотрудничать!
Хороший заказчик и приятный собеседник. Задача ясна, оплата в срок. Буду рад сотрудничать еще, всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Рерайтер на постоянную основу. Много работы

    [b](!) Внимание: [/b]если у вас нет опыта в рерайтинге/копирайтинге, не пишите, пожалуйста, все равно мы отбракуем вашу анкету. [b]Ставка 30 р. за 1000 симв. [/b]Не самая высокая ставка, но зато у нас постоянные объемы. Вам не ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация, рерайт текста на сайте

    Добрый день сайт: https://breezysound.ru Задача оптимизировать текст согласно файлу, очистить переспамленные статьи - 6 штук Сделать статьи уникальными. От Вас стоимость услуг, стучимся в ватсапп вайбер и скайп

    Рерайт текста
    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен креативный администратор каналов телеграм

    Нужен креативный администратор каналов. Посты должны быть интересными и красиво оформленные, через телеграф.  Тематики каналов: - Женская; - Мужская; - Детская; - Городской канал. Приветствуется опыт работы.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация сказок

    Нужна адаптация старорусских народных сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация старорусских сказок

    Требуется адаптация старорусских сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ошибок); 3) ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг небольшой научной работы, проверка по антиплагиат.ру

    $8

    Необходимо отрерайтить 2 текста для научной работы. Оформлять не нужно. Без формул и расчетов - чистая теория. Объем 1 текста - 8-10 стр. ворд (около 10-12 тыс. збп.).  Язык - русский.  Необходимо соблюдать научный стиль написания, отсутствие слов-паразитов, ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем автора с помощниками

    Всем привет! Ищем автора с помощниками на проект, надо написать пачку статей (2000 шт) по обзорной тематике, примеры тут [url=http://obzorus.com/]obzorus.com[/url] Стоимость 35 рублей/1000 с возможным повышением. Единственное требование грамотность и надежность. Спасибо! ))

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг текстов

    Добрый день! Необходим рерайтинг текстов. Файл прилагается. В отклике напишите, пожалуйста, сроки и итоговую стоимость проекта.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад