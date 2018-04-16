Всем привет! Ищем автора с помощниками на проект, надо написать пачку статей (2000 шт) по обзорной тематике, примеры тут [url=http://obzorus.com/]obzorus.com[/url] Стоимость 35 рублей/1000 с возможным повышением. Единственное требование грамотность и надежность. Спасибо! ))
Рерайтинг небольшой научной работы, проверка по антиплагиат.ру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрерайтить 2 текста для научной работы. Оформлять не нужно. Без формул и расчетов - чистая теория.
Объем 1 текста - 8-10 стр. ворд (около 10-12 тыс. збп.).
Язык - русский.
Необходимо соблюдать научный стиль написания, отсутствие слов-паразитов, текст должен быть написан грамотно и связно. Синонимайз и прочие программы не подойдут.
Проверка по антиплагиат.ру - от 92% (обычная - самый простой сервис).
Сроки - 17.04.2018 г. (вторник) до 10 часов утра по Москве (максимум можно увеличить дедлайн на один час, не более).
Оплата - на карту Сбербанка, киви или ЯД - после проверки вашей работы мной, т.е. в течение дня дедлайна.
Цена 1 текста - 4$ (250 руб.).
Возможно дальнейшее сотрудничество - по результатам данной работы.
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