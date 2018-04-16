Рерайтинг небольшой научной работы, проверка по антиплагиат.ру

Необходимо отрерайтить 2 текста для научной работы. Оформлять не нужно. Без формул и расчетов - чистая теория.

Объем 1 текста - 8-10 стр. ворд (около 10-12 тыс. збп.).

Язык - русский.

Необходимо соблюдать научный стиль написания, отсутствие слов-паразитов, текст должен быть написан грамотно и связно. Синонимайз и прочие программы не подойдут.

Проверка по антиплагиат.ру - от 92% (обычная - самый простой сервис).

Сроки - 17.04.2018 г. (вторник) до 10 часов утра по Москве (максимум можно увеличить дедлайн на один час, не более).

Оплата - на карту Сбербанка, киви или ЯД - после проверки вашей работы мной, т.е. в течение дня дедлайна.

Цена 1 текста - 4$ (250 руб.).

Возможно дальнейшее сотрудничество - по результатам данной работы.