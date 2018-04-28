Рерайт для благотворительного фонда

Наша компания имеет несколько публичных страниц на Фейсбуке, я работаю на одной из них. Мы размещаем контент, который направлен на женскую аудиторию - психология, новости из жизни знаменитостей, юмор, красота и тд. Стоимость статьи в 300 слов ...